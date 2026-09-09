Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı özel bir televizyon yayınında Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar alanındaki stratejik çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mevcut rezervlerin üretime kazandırılması sürecinin yanı sıra yeni keşifler için sondaj faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Bakan Bayraktar, enerji filosunun hem yurt içinde hem de uluslararası alanda aktif rol oynadığını belirtti.

Somali'den Karadeniz'e Yoğun Arama Filosu

Türkiye'nin denizlerdeki arama ve sondaj kapasitesine dikkat çeken Bayraktar, enerji filosunun saha çalışmalarını şu sözlerle aktardı:

"Petrol doğal gaz arama işinde bir taraftan bulduğumuz rezervleri üretime geçmesiyle alakalı bir süreç yaşıyoruz. Gemilerimiz yoğun bir şekilde buna çalışıyorlar, bunların bir tanesi Somali'de şu anda çalışıyor. Bir diğeri de Karadeniz'de üretim geliştirme programının yanı sıra yeni sahalar, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de de tespit ettiğimiz sahalarda yeni sondajlar yapıyor. Dolayısıyla bir taraftan da biz aslında mevcut rezervlerimizi yeni rezerv katmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir petrol hedefli ümit ediyorum öyle olur bir sondaja başlayacağız. Biraz uzun sürecek, biraz zor bir sondaj ama Batı Karadeniz'de bir petrol hedefli bir sondaja yakın zamanda başlayacağız."