Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele etmek ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı direncini artırmak için küresel işbirliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Antalya'nın ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirve kapsamında, 9 Kasım'da "Sağlık Günü" düzenlenecek.

Sağlık, COP31 Eylem Gündemi'nin Önceliği Olacak

COP31 Eylem Gündemi'nde sağlık, "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri" başlığıyla 10. Eylem Gündemi önceliği olarak ele alınacak. İklim krizinin tetiklediği sıcaklık artışları, aşırı hava olayları, hava kirliliği, su-gıda güvenliği sorunları ile bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık risklerine karşı sağlık sistemlerinin hazırlık, müdahale ve uyum kapasiteleri masaya yatırılacak.

Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi (AIR) Hayata Geçiriliyor

Türkiye, COP31'in "Uygulama COP'u" vizyonu doğrultusunda Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi'ni (AIR) başlatıyor. Bu uluslararası platform sayesinde;

Bilimsel kanıtlar, uluslararası deneyimler ve iyi uygulamalar somut politikalara ve ölçülebilir eylemlere dönüştürülecek.

Başarılı sağlık uygulamaları ülkeler arasında aktarılarak küresel dayanıklılık artırılacak.

AIR platformu, her yıl yapılacak diğer COP toplantılarında da bir araya gelerek elde edilen çıktıları dünyayla paylaşmaya devam edecek.

"Türkiye'nin Sağlıktaki Deneyimi Dünyaya Rol Model Olacak"

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aziz Alper Biten, UNFCCC Dördüncü İklim Haftası kapsamında Bakü'de düzenlenen etkinlikte AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ilk kez sağlığı COP gündemine taşıdığına dikkat çekti.

Biten, Türkiye'nin son 20 yılda sağlık alanında çok büyük mesafeler katettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Son 20 yılda Türkiye olarak sağlıkta inanılmaz gelişmeler yaşadık. Bu gelişmelerde çevreye ve iklime duyarlı olan sağlık sistemlerini, yaşadığımız tecrübelerle dünyaya anlatacağız. Amacımız tüm dünyaya sağlık alanındaki iyi uygulama örneklerimizi anlatmak ve tecrübe paylaşımıyla ülkelerin birbirine daha hızlı yardımcı olmasını sağlamak. Aynı zamanda dünyadaki iyi uygulama örneklerini de Türkiye'ye rol model olarak almayı hedefliyoruz."

Sağlık Bakanlığı, COP31 Başkanlığı dönemi boyunca sağlığı iklim eyleminin merkezinde tutan, dayanıklı ve uygulanabilir sağlık politikalarını hayata geçirmek için uluslararası ortaklıkları kararlılıkla sürdürecek.