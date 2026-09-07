Devlet Desteğiyle Kurdu: Adana'dan Rusya ve Türk Cumhuriyetlerine Ejder Meyvesi İhracatı!

Adana'da Ziraat Bankası’nın sağladığı Çiftçi Destek Kredisi’nden faydalanan girişimci Ali Burak Özkan, kurduğu dev serada yıllık yaklaşık 80 ton ejder meyvesi üreterek hem iç pazara hem de yurt dışına satış yapıyor.

İşletme mezunu olan 43 yaşındaki Özkan, 3 kuşaktır süregelen aile mesleği tarımı bir adım öteye taşımak için tropikal meyve üretimine yöneldi. 2024 yılında aldığı devlet desteğiyle Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi'nde 50 dönümlük dev bir sera kuran girişimci, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük ejder meyvesi üretim tesislerinden birine imza attı.

Sezonda 34 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Kurulan serada sürekli 4, hasat sezonunda ise 30 kişiye istihdam imkânı sunuluyor. Tesis bünyesinde piyasada talebi en yüksek olan üç farklı türde üretim gerçekleştiriliyor:

Kırmızı Ejder Meyvesi

Sarı Ejder Meyvesi Adana'da bir iş yeri kurşunlandı İçeriği Görüntüle

Beyaz Ejder Meyvesi

Yüksek lif oranı, lezzeti ve besleyici değerleriyle dikkat çeken ürünler iç pazarda yoğun ilgi görürken, yurt dışında ise başta Türk Cumhuriyetleri ve Rusya olmak üzere geniş bir pazara ihraç ediliyor.

"Hedefimiz Kurutulmuş Meyve ve Avrupa Pazarı"

Devlet desteklerinin üretimdeki önemine değinen Özkan, önümüzdeki dönem hedeflerini şöyle paylaştı:

"Meyvelerimiz yüksek tadı ve kalitesi nedeniyle pazarda yoğun talep görüyor. Şu an Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve iç pazar başı çekiyor. Gelecek planlarımız arasında kurutulmuş ürün üretimi ve yaş meyve ihracat ağımızı genişletmek var. Avrupa pazarındaki ufak pürüzleri giderip oraya da ihracata başlayacağız. Tüm çiftçilerimizin devletimizin sunduğu imkânlardan faydalanmasını tavsiye ediyorum."