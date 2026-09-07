Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Aramalarda Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız silahlar da ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:

424,69 gram sentetik uyuşturucu,

2 bin 195 adet sentetik ecza hap,

4 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi,

5 adet hassas terazi ele geçirildi. Adana'da üst aramasında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı İçeriği Görüntüle

5 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan zanlılardan 9'u uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet güçlerinin kentteki uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.