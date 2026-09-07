Ebeveynlerin çocuklarının geleceğini güvence altına alma isteği, 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımını hızla artırıyor. Erken yaşta başlatılan BES sözleşmeleri, hem küçük tutarlarla düzenli tasarruf imkânı sunuyor hem de uzun yatırım süresi sayesinde bileşik getirinin gücünden maksimum seviyede faydalanılmasını sağlıyor.

Erken Yaşta BES’in Sunacağı Stratejik Avantajlar

Katılım Emeklilik tarafından yapılan değerlendirmelere göre, çocukların eğitim hayatına adım attığı ilk yıllarda BES ile tanışması ailelere kritik bir zaman avantajı kazandırıyor. Sistemdeki en öne çıkan avantajlar şunlar:

Bileşik Getiri Etkisi: Erken yaşta başlayan katkı payı ödemeleri, fon getirilerinin de yeniden yatırıma dönüştürülmesiyle uzun vadede katlanarak büyüyor.

Yüzde 20 Devlet Katkısı: Ailelerin yatırdığı katkı paylarına eklenen %20 devlet katkısı, birikimlerin ivme kazanmasında doğrudan rol oynuyor.

Tasarruf Alışkanlığı: Çocuklar adına oluşturulan bu fonlar, küçük yaşlardan itibaren finansal okuryazarlık ve tasarruf bilincinin temellerini atıyor.

18 Yaş Altı Katılımcı Sayısı 207 Bini Aştı

Sektördeki güncel verileri ve Katılım Emeklilik’in performansını paylaşan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Erken BES" ürününe olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Sincek, portföylerindeki 18 yaş altı BES katılımcı sayısının 207 bini aştığını ve bu kitlenin toplam BES sözleşmeleri içerisindeki payının %13,4'e ulaştığını açıkladı.

"Zaman En Büyük Avantajımız"

Ayhan Sincek, çocukların geleceğini inşa ederken en kıymetli unsurun zaman olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklarımız için birikim yaparken yalnızca bugünlerini değil, gelecekteki seçeneklerini de şekillendiriyoruz. Küçük yaşta başlayan düzenli ödemeler, uzun bir yatırım dönemine yayıldığında zaman içinde devasa birikimlere dönüşebiliyor. Devlet katkısı ve yatırım fonlarının performansı birleştiğinde ortaya güçlü bir gelecek vizyonu çıkıyor. Aileler çocukları için sisteme ne kadar erken dâhil olursa, uzun vadeli finansal avantajdan o kadar çok yararlanır."