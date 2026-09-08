Canik, Avrupa'nın değişen güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle Polonya'da düzenlenen 34. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (MSPO) yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl rekor katılımla düzenlenen 'MSPO 2026', Polonya'nın Kielce kentinde 40'tan fazla ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı firmayı ağırladı.

Fuarda, insansız hava, kara ve deniz sistemleri, karşı insanısız hava aracı (İHA) çözümleri, yapay zeka, çift kullanımlı teknolojiler ve elektronik harp gibi başlıklar dikkati çekti. NATO'nun doğu kanadındaki aktörlerden Polonya başta olmak üzere, bölge ve Avrupa ülkelerinin modernizasyon, tedarik, yatırım ve üretim ihtiyaçları, fuarın önemini ve fuara gösterilen ilgiyi artırdı.

Türk savunma sanayisinin global temsilcilerinden Canik de uzun vadeli işbirlikleri için MSPO 2026'ya katıldı. Şirket, hava platformlarının yüksek ateş gücü gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilen M3 FALCON ağır makineli tüfeğini fuarda ilk kez sergiledi. Açık sürgü mekanizmasına sahip 12,7x99 milimetre ağır makineli tüfek, dakikada 1200 atıma ulaşan atış hızıyla hava araçlarının savunma ve taarruz kabiliyetlerini yeni bir seviyeye çıkarıyor.

Helikopterler başta olmak üzere farklı hava platformlarının kapı, pencere, rampa ve harici bağlantı noktalarında kullanılabilecek özel entegrasyon çözümleriyle tanıtılan M3 FALCON, şirketin M2 QCB, M2F ve M3 modelleriyle oluşturduğu ağır makineli tüfek ailesini hava platformlarına özel varyantla tamamlıyor.

Şirketi fuarda öne çıkaran bir diğer proje de paletli araçların modernizasyonu kapsamında gerçekleştirilen Trakon 30 entegrasyonu oldu. Söz konusu entegrasyon, kuvvetlerin envanterinde bulunan platformların günümüz isterlerine göre şirket tarafından projelendirilmesine örnek oluşturuyor.

Canik UK (AEI Systems) tarafından Birleşik Krallık'ta üretilen düşük geri tepmeli VENOM LR 30x113 milimetre orta kalibre top, kompakt yapısı, ayarlanabilir atış hızı ve geniş platform uyumluluğuyla mevcut kara ve deniz araçlarının modernizasyonunda ve yeni nesil projelerde dikkati çekiyor.

Şirketin robotik iştiraki UNIROBOTICS tarafından geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemleri, stabilize yapısı, elektro-optik çözümleri, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik hesaplama kabiliyetleriyle silahları tam entegre göreve hazır sistemlere dönüştürüyor.

Fuar kapsamında şirket, orta kalibre silah sistemlerinin yanında hafif silahlarını da sergiledi. Canik ile ABD merkezli Radian'ın stratejik işbirliğiyle geliştirilen mikro kompakt tabanca PRIME RADIAN, ABD'deki lansmanının ardından kontrol ve atış performansıyla Avrupa'daki profesyonel ve sportif kullanıcıların beğenisine sunuldu.

- 'Canik kendi bünyesinde çok güçlü bir ekosisteme sahip'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, Avrupa'da son dönemde değişen güvenlik yaklaşımının MSPO 2026'ya ilgiyi artırdığını belirtti.

Canik şirketleriyle Avrupa'daki ihtiyaçları yakından takip ederek, bunlara en iyi şekilde yanıt veren çözümler oluşturduklarına değinen Aral, fuarda gördükleri yüksek ilginin de bunun kanıtı olduğunu aktardı.

MSPO 2026'da kara araçlarının 30 milimetre toplarla modernizasyonunun yanı sıra hava platformlarının yüksek ateş gücü ihtiyacına yanıt vermek amacıyla geliştirdikleri ve mühendislik seviyelerinin geldiği noktayı ortaya koyan M3 FALCON'u önemli bir yenilik olarak sunduklarını ifade eden Aral, şunları kaydetti:

'Ürünlerimizin başarılarıyla yetinmiyoruz. Her zaman vurguluyoruz, Canik kendi bünyesinde çok güçlü bir ekosisteme sahip. Kullanıcılarımıza da bunu en güçlü şekilde hissettirmek ve bunun sağladığı faydalardan iyi şekilde yararlanmasını sağlamak istiyoruz. Yalnızca tekil ürünler değil, silahı, silah sistemini, optiği, atış kontrolünü ve platform entegrasyonunu bir arada sunulan çözüm setleriyle ihtiyaç makamlarının karşısına çıkıyoruz. MSPO 2026'da da bu yaklaşımımız karşılık buldu. Gerçekleştirdiğimiz yoğun görüşmelerde bu doğrultuda kalıcı işbirlikleri için güçlü adımlar atmayı başardık.'