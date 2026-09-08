Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Ağustos 2026) bültenini yayımladı. Açıklanan son verilere göre piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, Ağustos ayında yatırımcısının yüzünü en çok güldüren finansal enstrüman külçe altın oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yatırım araçlarının performansları netleşti.

Ağustos Ayının Şampiyonu Külçe Altın

TÜİK verilerine göre, Ağustos ayında en yüksek aylık reel getiri külçe altında gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış rakamlara bakıldığında altın, yatırımcısına reel anlamda en yüksek kazancı sağlayan birinci enstrüman konumuna yükseldi.

Yıllık Bazda Altın Zirvede, Döviz Kaybettirdi

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise tablo daha da belirginleşti:

Külçe Altın: Yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde %16,49 , Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %19,73 oranında reel getiri sağlayarak yıllık bazda da şampiyonluğu göğüsledi.

Dolar ve Euro Kaybettirdi: Döviz yatırımı yapanlar yıllık bazda enflasyon karşısında eridi. Dolar yıllık bazda %10,84, Euro ise %11,16 oranında yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

Ağustos 2026 Yatırım Getirisi Özet Tablosu

En Çok Kazandıran: Külçe Altın (Reel kazanç lideri)

Eriyen Yatırım Araçları: Dolar ve Euro (Yıllık bazda reel kayıp)

Ekonomi uzmanları, mevduat faizleri ve enflasyon dinamikleri göz önüne alındığında altının güvenli liman olma özelliğini koruduğunu ve reel getiri arayan yatırımcılar için öne çıktığını vurguluyor.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ağustos 2026

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Ağustos 2026

Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Ağustos 2026

Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Ağustos 2026