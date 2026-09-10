Dünyanın farklı noktalarındaki dışarıya kapalı toplulukları ve sıra dışı yaşamları ekrana taşıyan ünlü belgesel yapımcısı Ruhi Çenet, son rotasını New York'a çevirmişti. Çenet ve ekibi, dış dünyaya büyük ölçüde kapalı bir yaşam süren Hasidik Yahudiler (Chabad-Lubavitch topluluğu) arasında 48 saat geçirerek yaklaşık 40 dakikalık dikkat çeken bir yapıma imza attı.

Topluluğun gündelik yaşamından dini kurallarına, aile yapısından İsrail’le kurduğu tarihsel ve ideolojik bağlara kadar pek çok detayın yer aldığı belgesel, kısa sürede küresel çapta büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyanın günlerce konuştuğu yapım, yalnızca iki hafta gibi kısa bir sürede 69 milyon izlenmeye ulaşarak Ruhi Çenet kariyerinin rekorunu kırdı.

"Kahramanlaştırılmamın ve Mizah Akımlarının Filistin'e Faydası Yok"

Gördüğü devasa ilginin ardından sosyal medyada kendisiyle ilgili eski görüntülerin bağlamından koparılarak paylaşıldığını ve toplumun bazı kesimleri tarafından fazlasıyla "kahramanlaştırıldığını" fark eden Çenet, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

Gündemin kendi etrafında dönmesinden rahatsız olan ünlü içerik üreticisi, elde ettiği bu devasa görünürlüğü ve milyonluk etkileşimi bambaşka bir amaca yönlendirme kararı aldı.

Gözlerini Gazze'ye çeviren Çenet, sosyal medyada oluşan enerjinin buradaki insanlara aktarılması gerektiğini vurguladı:

"Ne mizah akımının, ne sahte Amerika karıştı görüntülerinin, ne de benim abartılmamın bu insanlara hiçbir faydası yok. Eğer bu kadar büyük bir ilginin ve milyonlarca görüntülenmenin bir anlamı olacaksa, çağrım şudur: Filistin'de kaderine terk edilmiş ve yardıma muhtaç yüz binlerce insan var."

Güvendiğiniz Kuruluşlar Üzerinden Destek Çağrısı

Herhangi bir bağış linki paylaşmadığının altını özellikle çizen Ruhi Çenet, takipçilerinden kendi güvendikleri sivil toplum ve yardım kuruluşlarını tercih ederek Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmalarını istedi.

Özellikle evini, ailesini ve geleceğini kaybeden çocukların sesinin yeterince duyulmadığına dikkat çeken Çenet, sadece maddi yardım değil, doğru paylaşımlarla bu çocukların sesinin dünyaya duyurulabileceğini belirtti. Açıklamasını "Türk Aklını kullanın" sözleriyle noktalayan başarılı isim, milyonlarca kişilik kitleyi anlamlı bir dayanışmaya davet ederek takdir topladı.