Ahbap Derneği'nin mali yapısına ve bağış süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk işlemleri tamamlandı.

İstanbul merkezli olarak 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 53 şüpheliden 48'i gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 45 şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Müfettiş raporları, derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi raporları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda şekillenen soruşturmada dikkat çeken mali detaylar ortaya çıktı:

Bağış Miktarı: 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedeler için toplam 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bu tutarın 4,2 milyar lirasının harcandığı tespit edildi.

Nakit Çekimler: Yapılan incelemelerde, toplanan fonlardan 950 milyon liranın nakit olarak çekildiği belirlendi. Bu nakit çekim işlemlerinden birinin ise tek seferde 500 milyon lira olduğu saptandı.