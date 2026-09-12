Antalya'nın Aksu ilçesinde yasa dışı kenevir ektiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
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Operasyonda yasa dışı ekildiği belirlenen kenevir bitkileri ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA