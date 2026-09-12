Antalya'nın Aksu ilçesinde yasa dışı kenevir ektiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonda yasa dışı ekildiği belirlenen kenevir bitkileri ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.