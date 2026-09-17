Kahramanmaraş Kalesi'nde "Yaşayan Miras" Rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde tüm coşkusuyla devam eden Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, kentin köklü tarihi ve zengin kültürel birikimini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin beşinci gününde Kahramanmaraş Kalesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ustaların benzersiz eserlerine ev sahipliği yapan “Yaşayan Miras: Kahramanmaraş Sergisi” ile göz doldurdu.

Geçmişten günümüze ulaşan geleneksel üretim biçimlerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına ışık tutan sergide;

Maraş işi, bakır işleme, sim sırma, kitre bebek ve köşgerlik, Maraş iğnesi, aba, hüsnühat, tezhip ve çarpana gibi kentin eşsiz zanaatları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Söyleşiler ve El Sanatları Atölyeleri Yoğun İlgi Gördü

Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler sadece sergilerle sınırlı kalmadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, Kültür Bakanlığı Sanatçısı ve TRT programcısı Züleyha Ortak Dağ'ın hazırlayıp sunduğu “Züleyha ile Sınırsız Sohbetler” söyleşisi gerçekleştirildi. Programda günlük yaşamdan insan ilişkilerine uzanan pek çok başlık ele alınarak katılımcılara ilham verici bakış açıları aktarıldı.

Ayrıca Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü ve Kahramanmaraş Kalesi'nde düzenlenen özel atölyeler büyük ilgi gördü:

Maraş İğnesi ve Tahta Baskı Atölyesi: Geleneksel tekniklerin ürüne dönüştürülme aşamaları tanıtılırken; yöresel motifler fular, kalemlik ve çantalar üzerine uygulandı.

Maraş Filesi Atölyesi: Sanatçı Nuran Yılmaz eşliğinde, kumaş ipliklerinin işlenmesine dayanan "su çekmek", "mercimek ajuru", "rişliyö", "ipek işi" ve "antika" gibi geleneksel file nakışının incelikleri katılımcılara aktarıldı.

Çocuk Köyü'nde Minikler İçin Eğlence ve Öğrenme Bir Arada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi Çocuk Köyü, festivalin beşinci gününde de çocukların neşeli kahkahalarıyla doldu. Şişme oyun parkları, dijital oyunlar ve panayır çadırlarında eğlenen minikler; kum boyama, çim adam, rüzgar gülü, boyama ve bez çanta tasarımı atölyelerinde kendi el emeği ürünlerini hazırladı.

Halat çekme, çuval yarışı gibi geleneksel yarışmaların yanı sıra Limbo, Koca Ayak ve Dev Jenga gibi oyunlarla takım ruhunu deneyimleyen çocuklar, Geleneksel Karagöz Atölyesi ile gölge oyunu geleneğini yakından tanıma fırsatı buldu. Öte yandan VR Balon Turu, Kapadokya'nın eşsiz manzarasını sanal gerçeklik teknolojisiyle çocukların ayağına getirerek dijital deneyimi kültürel keşifle buluşturdu.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali; sergilerden söyleşilere, geleneksel el sanatlarından renkli çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla 20 Eylül'e kadar kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.