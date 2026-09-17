Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin tarihi dokusunu ayağa kaldırma çalışmalarını değerlendirmek üzere Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Görüşmede, Kahramanmaraş’ın vakıf kültürünü yansıtan tarihi yapıların korunması, onarım çalışmalarının ilerleyişi ve bu eserlerin gelecek kuşaklara ulaştırılmasına ilişkin başlıklar değerlendirildi. Şehrin tarihî kimliğinde önemli bir yere sahip vakıf eserlerinin korunmasına yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede yeniden ayağa kaldırılan ve restorasyonu devam eden yapıların mevcut durumu da ele alındı.

AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül’ün de katıldığı görüşmede, kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla sürdürülen yatırımlar ile önümüzdeki dönemde planlanan projeler masaya yatırıldı.

“Geçmişimize Sahip Çıkarak Geleceğimizi İnşa Ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Kahramanmaraş’ımız, medeniyetlerin izlerini taşıyan çok kıymetli bir tarih ve kültür hazinesine sahip. Vakıf eserlerimiz de bu güçlü mirasın en önemli parçaları arasında yer alıyor.

Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; şehrimizdeki tarihi yapıların korunması, depremden etkilenen eserlerin restorasyonu ve devam eden kültür yatırımlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Hedefimiz, tarihi yapılarımızı aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırmakla sınırlı değil. Bu eserleri sosyal ve kültürel hayatın içerisinde yaşayan alanlara dönüştürerek hem hemşehrilerimizin hem de şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz.

Restorasyonu tamamlanan yapılarımızın, Kahramanmaraş’ın turizm değerine ve şehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Geçmişimize sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte ilgili kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde, şehrimizin kültürel mirasını koruyan ve gelecek nesillere aktaran projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.