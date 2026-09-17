Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sadece yeni yol ve altyapı yatırımlarıyla değil, kentin estetiğini koruyan bakım ve temizlik çalışmalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, yapılan yatırımların ömrünü uzatmak ve vatandaşlara daha temiz bir çevre sunmak için ekipler sahada aralıksız mesai harcıyor.

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yoğunlaştırılan çalışmaların bu kez adresi Afşin oldu. İlçenin en işlek ana arterleri arasında bulunan ve aynı zamanda önemli bir giriş noktası konumundaki Afşinbey Caddesi, kapsamlı bir temizlik operasyonuna sahne oldu.

Onlarca İş Makinesiyle Kapsamlı Yıkama Operasyonu

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, bölge sakinleri ve sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. Günlük yaşamın yoğun akışına ev sahipliği yapan caddede, zamanla biriken toz, toprak ve kir tabakaları adeta kafesinden çıkarıldı.

Güçlü Filo: Onlarca iş makinesi ve özel donanımlı temizlik araçlarının katıldığı çalışmada, caddenin asfalt yüzeyi köşe bucak yıkandı.

Yürüyüş Yolları Arındırıldı: Sadece araç yolları değil, yayaların sıklıkla kullandığı yürüyüş yolları da kir ve tozlardan tamamen arındırılarak tertemiz bir görünüme kavuşturuldu.

Bu kapsamlı temizlik sayesinde hem yol yüzeylerinin fiziki ömrünün korunmasına katkı sağlandı hem de bölge sakinlerinin günlük ulaşımlarını çok daha hijyenik ve düzenli bir çevrede gerçekleştirmesinin önü açıldı.

Estetik ve Güvenli Bir Şehir İçin Çalışmalar Sürecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, kent genelindeki ulaşım kalitesinin yalnızca asfalt ve beton yatırımlarıyla sınırlı kalmadığı vurgulandı. Yapılan her yatırımın korunması, şehrin estetik kimliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşların huzur içinde yaşayabileceği tertemiz yaşam alanlarının oluşturulması için bu tür operasyonların artarak devam edeceği belirtildi.