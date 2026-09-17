Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 14 Eylül 2026 tarihinde ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerin tamamı hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, 15 Eylül 2026 tarihinde çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerince, 3 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 11 adet yivsiz tüfek, 4 adet tüfek şarjörü, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet uzun namlulu fişek, 1,5 kilogram barut, 2 adet plastik patlayıcı, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 25 adet kartuş ve 172 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. 15 Eylül’de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi.

Olaylarla ilgili adli süreç devam ediyor.