Kaza, sabah saatlerinde Avşar Köyü ile Kayseri yolu güzergâhında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki 46 AAG 187 plakalı otomobil, Avşar Köyü’nden gelerek Kayseri yolu üzerinde seyir halindeyken dönüş yapmak istedi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen İ.B. yönetimindeki 46 BC 366 plakalı otomobil, dönüş yapmak isteyen aracın arka kısmına çarptı.

Kazada her iki aracın sürücüsü S.A. ve İ.B. ile 46 BC 366 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.B. ve İ.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.