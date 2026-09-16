Kahramanmaraş'ın tarihinin yanı sıra zengin gastronomi kültürünün de ön plana çıkarıldığı Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle sürüyor. Şehrin köklü mutfak mirasını ulusal ve uluslararası platformlarda daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen festival, ünlü şefleri ve lezzet meraklılarını ağırlıyor.

Şef Sinem Özler'den Akdo'ya Lezzet Ziyareti

Festival kapsamındaki gastronomi etkinliklerinin bu kez adresi, Kahramanmaraş'ın gurur duyduğu ve lezzetiyle sınırları aşan önemli duraklarından Akdo oldu. Başarılı şef Sinem Özler ve beraberindeki ekip, Akdo'yu ziyaret ederek kentin damak çatlatan geleneksel lezzetlerini yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buldu.

Ziyaret boyunca gerçekleştirilen tadımlarda dünyaca ünlü Kahramanmaraş dondurması, kentin köklü geleneklerini yansıtan özel yöresel tatlılar ve bölgeye özgü eşsiz mutfak ürünleri yer aldı.

Kahramanmaraş Mutfağı Tüm Dünyaya Tanıtılıyor

Kültür Yolu Festivali bünyesinde düzenlenen bu tür gastronomi etkinlikleri sayesinde, Kahramanmaraş'ın mutfak kültüründeki derin birikimin ziyaretçilere ve şeflere aktarıldığını belirten yetkililer, organizasyonun kentin turizmine ve tanıtımına büyük katkı sunduğunu ifade etti. Asrın felaketinin ardından sosyal ve kültürel hayatı yeniden canlandıran bu tür buluşmalar, Kahramanmaraş'ın lezzet başkenti kimliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.