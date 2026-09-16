6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan, köklü geçmişiyle Kahramanmaraş’ın tarihine ve şehir hafızasına tanıklık eden Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci de yer aldı.

Kirişci, programda yaptığı konuşmayla Kahramanmaraş’ın tarihî değerlerinin korunması ve kentin yeniden ayağa kaldırılması sürecine dikkat çekerek Kahramanmaraş’ın yalnızca bugünüyle değil, asırlara uzanan tarihî birikimiyle de geleceğe taşınması gereken önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Kirişci, deprem sonrasında şehre gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ederek, “Kahramanmaraş, her türlü kültüre, edebiyata, sanata dair değerlerin fazlasıyla bulunduğu bir şehir. Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy da bunun farkında olarak deprem sonrası şehrimize çok ayrı bir ilgi, alaka ve destek sağlıyor. Bundan dolayı da şahsım ve şehrim adına da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. 28 Kasım 1919, günlerden cuma. Ulu Cami'de Rıdvan Hoca minberde ve al bayrağımızın indirildiğini, işgalcilerin kendi bayraklarını çektiklerini görünce, buradaki Şeyh Hacı Sezai Efendi onun da cümleleriyle cemaat ülke işgal altındayken, bayrak da gönderden indirilmişken 'Cuma namazı kılınmaz' deyip bir hareketin, Millî Mücadele'nin başlatılmasına vesile olan bir mekandayız. Ben bir kez daha şehrimizi teşrifiniz, bütün ekibinizle burada bulunuyor olmanızdan dolayı en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Kalemizin yeniden ziyarete açılışının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.