Kahramanmaraş, asrın felaketinin yaralarını sararken kentin hafızasını oluşturan tarihi yapılarına da yeniden kavuşuyor. Şehrin köklü geçmişine ve manevi değerlerine tanıklık eden tarihi camilerde yürütülen titiz restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kentin simge ibadethaneleri arasında yer alan 5 tarihi cami, düzenlenen görkemli bir programla yeniden cemaatleriyle buluştu.

5 Tarihi Cami Yeniden Cemaatiyle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kurumların koordinasyonunda, yapıların orijinal mimarisine ve tarihi dokusuna sadık kalınarak gerçekleştirilen çalışmalar nihayete erdi. Bu kapsamda Acemli Camii, Bektutiye Camii, Hacı Veli Bey Cami, Saraçhane Camii ve Şekerli Camii kapılarını yeniden ibadete açtı.

Bakan Ersoy ve Kent Protokolü Açılışta Yer Aldı

Tarihi camilerin yeniden ibadete açılışı, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü, Kahramanmaraş'taki temaslarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kent protokolünün yer aldığı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplu açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından ibadethanelerin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Bakan Ersoy, “6 Şubat depremlerinde birçok ibadethanemiz ağır hasar almış, bazıları yıkılmıştı. Ancak hamdolsun çok kısa bir sürede devlet millet omuz omuza vererek bu ibadethanelerimizi bir bir yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün de 5 camiimizin daha yeniden ihya çalışmalarını tamamladık ve hamdolsun yeniden ibadete açıyoruz. Deprem bölgesindeki yeniden ihya ve restorasyon çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Yıl sonuna kadar çok daha büyük ilerleme kat edeceğiz. 2027 yılının ilk yarısında da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eliyle tüm restorasyon ve ihya çalışmalarımızı tamamlayacağız inşallah. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Acemli, Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli camiilerimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.