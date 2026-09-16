Serdar Bursalı’nın hazırlayıp sunduğu Spor 46, bu hafta KMBB Kadın Voleybol Takımı’nı ağırladı.

Programa, KMBB Kadın Voleybol Takımı İdari Genel Koordinatörü Mustafa Atıcı, takım kaptanı Ayça Mine Özen ve takım liberosu Esra Vural konuk oldu.

Programda, takımın mücadele ettiği grubun değerlendirmesi yapılırken, sezon öncesi hazırlık süreci, takımın son durumu ve sezon hedefleri ele alındı.

Spor 46’da kadın voleybolunda altyapının önemine de dikkat çekildi. Genç sporcuların takıma kazandırılması ve altyapıdan yetişen oyuncuların gelecekte takımın kadrosunda daha fazla yer almasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

KMBB Kadın Voleybol Takımı’nın yeni sezon hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili detaylar da programda izleyicilerle paylaşıldı.