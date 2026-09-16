6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, düzenlenen törenle yeniden şehrin önemli buluşma noktalarından biri haline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, deprem sonrası şehirde yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmalarının yanı sıra tarihi yapıların ayağa kaldırılmasının da büyük önem taşıdığını söyledi.

Görgel, “Kalemizin bizim için anlamı, taşından ve surlarından çok daha büyük. Yüzyıllardır nice medeniyetlerin hafızasını biriktirmiş bir eser olmasının yanında bizim için ayrı bir yeri daha var. Maraş'ın istiklal ruhu, bu kalenin surlarında yankılanmış, Kahramanmaraş’ın kararlılığı, bu kalenin tarihine de şehrimizin hafızasına da bir daha silinmemek üzere kazınmıştır. İşte biz bugün, böylesine büyük bir mirası devletimizin güçlü destekleriyle yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

6 Şubat depremleri tarihimizin de üzerinde derin izler bıraktı. Ulu Cami'miz, Kapalı Çarşı'mız, Acemli Camii'miz, Boğazkesen Camii'miz, tarihi konaklarımız ve şehrimizin farklı noktalarındaki nice ecdat yadigarı bu büyük afetten zarar gördü. Depremin ardından önümüzde iki büyük sorumluluk vardı: Şehrimizi yeniden inşa etmek ve geçmişimizle bağımızı koparmamak. Bu anlayışla başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız ve tüm bakanlıklarımız Kahramanmaraş'ımızın yanında oldular.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimize gösterdiği yakın ilgi, depremden hemen sonra ortaya koyduğu güçlü irade, hükümetimizin, bakanımızın ve milletvekillerimizin desteğiyle Kahramanmaraş'ta büyük bir yeniden imar ve ihya çalışması başladı. Bu çalışmaların en önemli kısımlarından biri de, Kahramanmaraş’ın yükselişini manevi olarak da destekleyen, Sayın Bakanımız öncülüğünde gerçekleştirilen tarihi yapılarımızın restorasyonu oldu.

Sayın Bakanım, şehrimizin tarihine sahip çıktınız. Mirasımıza sahip çıktınız. Kahramanmaraş'ın geçmişini geleceğe taşıma mücadelemizde bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Bunun için şahsım ve hemşehrilerim adına Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün yeniden ziyarete açtığımız Kahramanmaraş Kalesi'nde de bu hassasiyetin çok güzel bir örneğini görüyoruz. Surlar nakış nakış işlendi. Tarihi dokunun korunmasına büyük özen gösterildi. Kültür varlığımızın taşıdığı bütün değerler gözetilerek kalemiz yeniden ayağa kaldırıldı” dedi.