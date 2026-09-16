Edinilen bilgilere göre olay, Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Ceviz ağacına çıkan M. K., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde ağır yaralanan M. K. ye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.