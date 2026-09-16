Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin kültür ve sanat potansiyelini uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kahramanmaraş'ta tüm hızıyla sürerken kente ayrı bir hareketlilik katıyor. Festivalin dördüncü konser akşamı, binlerce müzikseverin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Coşku Doruktaydı

Kahramanmaraşlıların yoğun ilgi gösterdiği dev konser, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Anadolu'nun köklü ezgilerini güçlü sözleri ve eşsiz yorumuyla harmanlayan sevilen sanatçı Ahmet Şafak, sahne performansıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Konser alanını tka basan dolduran müzikseverler, sanatçının dillerden düşmeyen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Yediden yediye her yaştan vatandaşın yer aldığı etkinlikte festival heyecanı doruğa ulaştı.

Kahramanmaraş'ta Kültür ve Sanat Rüzgarı Esiyor

Kültür Yolu Festivali kapsamında Kahramanmaraş genelinde düzenlenen konserler, sergiler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri kent sakinlerinden büyük takdir topluyor. Deprem sonrasında sosyal hayatın canlanmasına ve kentin moral motivasyonuna büyük katkı sağlayan festival etkinlikleri, önümüzdeki günlerde de sürpriz isimler ve zengin içeriklerle devam edecek.