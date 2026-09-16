Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ta yürütülen yeniden imar ve ihya çalışmalarını yerinde incelemek üzere kente geldi. Temasları kapsamında ilk olarak Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, Vali Mükerrem Ünlüer ile bir araya geldi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nde Kapsamlı Ziyaret

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Ersoy, Vali Mükerrem Ünlüer ile kentteki kültür varlıklarının son durumunu ele aldı. Görüşmede, deprem felaketinin ardından tarihi ve kültürel mirasın korunması, hasar gören yapıların restore edilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen projeler masaya yatırıldı.

Valilik ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Ersoy, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i ziyaret etti.

Kültür Mirası ve Turizm Yatırımları Değerlendirildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Bakan Ersoy'a deprem sonrası gerçekleştirilen hızlı ihya çalışmaları, kentin kültürel mirasının geleceğe taşınması ve planlanan turizm yatırımları hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelinin artırılması ve tarihi dokunun eski görkemine kavuşturulması amacıyla atılacak ortak adımların vurgulandığı toplantı, kentin geleceği açısından büyük önem taşıdı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından Kahramanmaraş'taki diğer program ve incelemelerine devam etti.