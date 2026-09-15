Edinilen bilgilere göre olay, Türkoğlu Merkez Çarşı’da meydana geldi. Şarküteri işletmeciliği yapan Serhat Kılıç’tan yaklaşık 3 gündür haber alamayan yakınları ve çevredeki esnaf, iş yerinin arka kapısının açık olduğunu fark etti.

İş yerine giren esnaf, Kılıç’ı hareketsiz halde bulmasının ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serhat Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç’ın göğüs bölgesinden vurulmuş halde bulundu.

Polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde detaylı inceleme başlatırken, Kılıç’ın kesin ölüm nedeni ile olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Serhat Kılıç’ın cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilmesi bekleniyor.