Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen husumet nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olay, Dedebaba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada Ü. M. başından, Ö. M. ise bacağından tabancayla vuruldu. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. M. M. ise darp sonucu yaralandı.



Yaralılar, Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ü. M. ve Ö. M., tedavileri için Kahramanmaraş kent merkezine sevk edildi.



Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, şüphelilere ait araç olay yerine yakın bir noktada park halinde bulundu. Araç içerisinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildiği öğrenildi.



Şüphelilerden A. T. K. Ve M. D. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.