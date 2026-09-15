Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, “önceliğimiz eğitim” anlayışıyla bu yıl da “Kitaplar devletten, kırtasiye Onikişubat Belediyesi’nden” projesiyle öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde Başkan Toptaş’ın talimatıyla 84 kırsal mahalledeki ilköğretim okullarında 1. sınıfa başlayan yaklaşık 8 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtılıyor.

Eğitimi belediyecilik hizmetlerinin merkezine koyan Onikişubat Belediyesi, bilgi ve kültür evleri, gündüz bakımevleri ve gençlik merkezleriyle fiziki altyapıyı güçlendirirken, kurslar ve sosyal desteklerle kırsaldaki çocuklara yönelik fırsat eşitliğini de artırıyor.

Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 84 kırsal mahalledeki okullarda 1. sınıfa başlayan yaklaşık 8 bin öğrenciye kırtasiye seti ulaştırıldı.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar da eğitim yılının ilk günlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Kibar, Döngele Mahallesi’ndeki Şehit İdris Çam İlkokulu ile deprem sonrası taşımalı eğitim verilen Tekir’deki Şahinkayası İlkokulu’nu ziyaret ederek kırtasiye setlerini öğrencilere takdim etti.

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar, eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Öncelikle yeni eğitim öğretim yılımız inşallah hayırlara vesile olsun. Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak ilçemizde elimizden geldiğince eğitim konusunda ebeveynlerimizi ve öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen sene olduğu gibi bu yıl da 84 kırsal mahallemizdeki ilköğretim okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize kırtasiye destek yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaklaşık 8000 civarında bir destek sağladık. Tabii ki elimizden geldiğince buradaki özellikle daha dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde yine hem kırsalda hem merkezde öğrencilerimizin çok daha iyi eğitim almaları noktasında farklı çalışmalarımız olacak. Bugün tabii ilk olarak Döngele Mahallemizden başladık, şu anda da Tekir’de eğitim gören Şahinkayası İlkokulu’ndayız. Diğer mahallelerimizin hepsinde de bizim belediyedeki arkadaşlarımız şu anda bu destekleri öğrencilerimize takdim ediyorlar. Ben yeni eğitim öğretim yılının da tüm yavrularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.