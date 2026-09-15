Tarihi Kahramanmaraş Kalesi Titizlikle Restore Edildi

Kahramanmaraş'ın tarihine, kültürel hafızasına ve simgesel değerine tanıklık eden Kahramanmaraş Kalesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar almıştı. Depremin izlerinin silinmesi ve kentin tarihi dokusunun korunması amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin örnek iş birliğinde yürütülen titiz restorasyon süreci sayesinde tarihi yapı, aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırıldı. Şehrin ortak hafızasında çok özel bir yere sahip olan kale, yenilenen yüzüyle kentin kültürel turizmine yeniden kazandırılıyor.

Resmi Açılış Töreni Yarın Saat 13.30'da

Şehrin geçmişine ışık tutan bu anlamlı mirasın kapılarını yeniden açması, coşkulu ve özel bir programla taçlandırılacak. Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nin resmi açılış töreni 16 Eylül Çarşamba günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da teşrif edeceği açılış programına, protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizin en önemli tarihi ve manevi değerlerinden biri olan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nin yeniden açılışına tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer verilerek tüm Kahramanmaraşlılar bu tarihi ana tanıklık etmeye çağrıldı.