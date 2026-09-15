Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününü sergi, konser ve atölyelerle dolu programıyla tamamladı.

Kahramanmaraşlılar farklı atölyelerde benzersiz deneyimler edinme, sergilerde ise şehrin köklü geleneklerini inceleme fırsatı yakaladı.

“Neşet Ertaş Türküleri” programında ise halk ozanı Neşet Ertaş’ın ölümsüz eserleri dinleyicilerle buluştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Neşet Ertaş Türküleri" konserinde Erkut Özkan ve Muhlis Berberoğlu, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın hafızalara kazınan eserlerini kendi müzikal yorumlarıyla seslendirdi.

Anadolu insanının sevincini, hüznünü, aşkını ve hasretini türkülerine taşıyan Neşet Ertaş'ın müzik mirasına saygı niteliğindeki konserde, unutulmaz eserler Kahramanmaraşlılarla buluştu.

Festivalin üçüncü gününde Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatları farklı atölyelerle katılımcılara tanıtıldı.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen Maraş İşi Atölyesi’nde sanatseverler kentin köklü işleme geleneğini yakından tanıma fırsatı yakalarken; Yemeni Atölyesi'nde ise tescilli Kahramanmaraş Yemenisi, minyatür yemeni, anahtarlık ve bileklik uygulamalarını deneyimledi.

Kahramanmaraş Kalesi'nde sanatçı Fatma Sema Tekerek eşliğinde gerçekleştirilen Maraş İşi Atölyesi'nde ise sim sırmanın geçmişten günümüze uzanan üretim geleneği katılımcılarla buluştu.

Özel mukavva veya deri altlıklarla kabartılan desenlerin altın ve gümüş renkli sırma tellerle işlenmesine dayanan teknikte; lale, gül ve karanfil gibi stilize motiflerin bindallı, yelek, seccade ve bohçalardaki kullanım biçimleri ele alındı.

Sanatçı Nazlı Kantarcılar’ın katılımıyla Kahramanmaraş Kalesi’nde düzenlenen Kitre Bebek Atölyesi, Anadolu'nun yöresel yaşam kültürünü yansıtan folklorik bebeklerin yapımını yetişkin ve çocuklarla buluşturdu.

Yöresel kıyafetleri, baş bağlama biçimleri, aksesuarları ve süslemeleriyle ait oldukları bölgenin kültüründen izler taşıyan kitre bebekler aracılığıyla geleneksel el sanatlarının kültürel aktarımdaki yeri anlatıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Kanara eşliğinde gerçekleştirilen "Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Tasarım ile Buluşması: Kahramanmaraş Sandık Motifleri" atölyesinde çocuklar, kentin oymacılık geleneğinden gelen motifleri farklı bir tasarım anlayışıyla ele aldı.

Kahramanmaraş sandıklarında geçmişten günümüze taşınan bitki, hayvan, mitoloji ve farklı sembolik anlatımlardan izler taşıyan motifler, giysiler üzerinde yeniden yorumlandı.

Geleneksel el sanatları ile giyilebilir sanatı buluşturan çalışma, çocukların kentin kültürel simgelerini tasarım yoluyla keşfetmelerine imkan sağladı.

Festival kapsamında iki farklı mekanda ziyaretçilerini ağırlayan Kahramanmaraş Kültür Yolu Karma Sergisi, Tekstil ve Moda Tasarımı, Endüstriyel Tasarım ve Resim bölümlerinden öğretim elemanlarının özgün çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda Doç. Dr. Mehmet Ali Büyükparmaksız'ın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde ise Doç. Dr. Mustafa Oğuz Gök'ün küratörlüğünde hazırlanan sergilerde; tekstil, moda, tasarım, resim ve çağdaş sanatın farklı ifade biçimleri bir araya geldi.

Kumaş, iplik, doku, renk ve yüzeyden form, işlev, malzeme ve teknolojiye; çizgi, leke, kompozisyon ve imgeye uzanan farklı üretim biçimlerinin yer aldığı sergiler, sanatçı ve tasarımcıların özgün yaklaşımlarını disiplinlerarası bir seçkiyle ziyaretçilere sundu.



Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, atölyelerden söyleşilere, sergilerden konserlere ve çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı programıyla 20 Eylül'e kadar kentin farklı noktalarında sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.