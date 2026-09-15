2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta öğrenciler ders başı yaptı. Yeni eğitim yılı öncesinde açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Bakkallar Bayiler Şekerciler ve Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Şeref Özsoy, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip huzur içerisinde evlerine dönmelerinin en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

“Geleceğimizin yıldızlarına hizmet etmek başımızın tacıdır”

Okul kantinlerinin yalnızca alışveriş yapılan alanlar olmadığını belirten Özsoy, kantinci esnafının öğrencileri kendi çocukları gibi gördüğünü vurguladı.

Özsoy, ilkokul, ortaokul ve liselerde bazı özel durumlar dışında okul giriş-çıkışlarının kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çekerek, öğrencilerin dışarıdan paket servis veya seyyar satıcılardan alışveriş yapmaması konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerini söyledi.

Kantinci esnafının öğrencilerin sağlığı konusunda titiz davranması gerektiğini belirten Özsoy, “Kantinci üyelerimiz kendi yemediği hiçbir şeyi öğrencilerimize vermez.” anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Şehit çocuklarına ücretsiz hizmet

Özsoy ayrıca, şehitlerin çocuklarına yönelik sosyal sorumluluk uygulamasına da dikkat çekti. Şehit çocuklarına tüm okullarda kantin hizmetlerinin ücretsiz sunulacağını belirten Özsoy, uygulamanın vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerin emaneti olan çocuklara yönelik bir vefa göstergesi olduğunu kaydetti.

18 yaşındaki öğrenciye de sigara satışı yapılamayacak

Kantincilerin yanı sıra bakkal, market ve kuruyemiş esnafına da çağrıda bulunan Özsoy, 18 yaşından küçüklere sigara satışının kesinlikle yasak olduğunu, öğrencinin 18 yaşını doldurmuş olması halinde dahi okul çevresinde bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kantin fiyat listeleri seri numaralı olacak

Kahramanmaraş genelindeki okul kantinlerinde uygulanacak fiyat tarifelerine ilişkin de bilgi veren Özsoy, fiyat listelerinin seri numaralı olarak hazırlanarak ilgili okullara dağıtılacağını açıkladı.

Her fiyat listesinin yalnızca üzerinde belirtilen okul için geçerli olacağını ifade eden Özsoy, fotokopi veya benzeri yollarla çoğaltılmış listelerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Özsoy, kentte öğrencilerin bütçesini gözeten uygun fiyat politikasının sürdürüleceğini belirterek, 2026-2027 eğitim öğretim yılının Kahramanmaraş’a, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve kantinci esnafına hayırlı olmasını diledi.

Kahramanmaraş Bakkallar Bayiler Şekerciler ve Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Şeref Özsoy, yeni eğitim döneminde tüm öğrenci, öğretmen ve velilere başarı dileklerini ileterek, öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir eğitim yılı geçirmesi temennisinde bulundu.