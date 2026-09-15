Kahramanmaraş Sanayici ve İş insanları Derneği (KASİAD) tarafından organize edilen ve kentin önde gelen 16 şirketini buluşturan “KASİAD Şirketler Ligi”, resmi FIBA 3x3 kurallarıyla oynanan basketbol karşılaşmalarıyla parkeye indi.

10 dakikalık kıran kırana maçlar, 12 saniyelik hızlı hücumlar ve taktiksel çekişmelerle başlayan ligde konuşan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, “1,5 yıldır hayalini kurduğumuz ligi başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece İstanbul gibi metropollerde rastlanan bu profesyonel yapıyı şehrimize kazandırdık” dedi.

Şirketlerin çalışanları arasında sosyal bağların güçlendirilmesine katkı sağlayan turnuva, aynı zamanda farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının bir araya gelmesine ve birbirlerini farklı bir ortamda tanımalarına imkan sundu.

Karşılaşmalarda yaşanan heyecanlı anlar, başarılı basketler ve mücadele dolu dakikalar tribünlere de yansırken, turnuvanın genel atmosferinde dostluk ve kardeşlik duygusu hakim oldu.

Hızlı hücum temposu ve sert savunmaların belirleyici olduğu açılış haftasında, özellikle 1 sayılık farkla tamamlanan DGA Havacılık – Kipaş Basket ile İskur Tekstil – Arıkan Mensucat karşılaşmaları son saniyeye kadar büyük bir taktik savaşına sahne oldu.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalarda sonuçlar ise şöyle oldu:

İSFA Metal Tekstil: 3 – Doru Grup 1:

Kipaş Basket: 13 – DGA Havacılık: 14

Arıkan Mensucat: 8 – İskur Tekstil: 9

Kipaş Kağıt: 11 – Akedaş AC/DC: 9

Nipaş Basket: 4 – Elektrik Otomasyon: 6

Kipaş Nişasta: 2 – Kipaş Eğitim: 11

Akedaş Enerji: 3 – Hascevher Metal: 7

Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer burada yaptığı açıklamada turnuvanın vizyonuna ve hedeflerine dikkat çekti.

Başkan Dinçer şu ifadeleri kullandı:

“KASİAD Şirketler Ligi’ni yaklaşık bir buçuk yıldır hayal ediyorduk; başlamak bugüne kısmet oldu. FIBA 3x3 formatındaki bu dinamik basketbolla startı verdik, ilerleyen dönemde bunu futbol ve tenis branşlarıyla devam ettirmeyi hedefliyoruz. İlk günden mutlulukla ifade edebilirim ki KASİAD çatısı altında yaptığım en keyifli etkinliklerden biri oldu. Sahadaki arkadaşlarımızın ve tribündeki taraftarlarımızın aldığı keyfi görmek bizleri fazlasıyla mutlu etti.

Örneklerini genelde yalnızca İstanbul’da gördüğümüz, pek çok şehirde rastlanmayan bu kurumsal lig formatını Kahramanmaraş’ta hayata geçirdik. Şimdilik üye şirketlerimizle başladık, ilerleyen etaplarda diğer şirketlerimizi de bu organizasyona dahil edeceğiz. Ben de kendi şirketimin arkasındayım! 4 Ekim’de protokolün ve geniş bir kitlelerin katılımıyla gerçekleştireceğimiz büyük finalde ise katılımcılarımızı çok özel sürprizler bekliyor olacak.”

Grup maçları ve eleme turlarının ardından şampiyonun belirleneceği 4 Ekim Final Müsabakası, protokol üyeleri, iş dünyasının temsilcileri ve sporseverlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Kupa seremonisi ve planlanan sürpriz etkinliklerle taçlanacak olan final günü, KASİAD Şirketler Ligi’nin ilk şampiyonunu belirleyecek.