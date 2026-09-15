Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünün Ağustos 2026 faaliyet raporu yayımlandı.

“Afetlere Dirençli Bir Kahramanmaraş İçin Birlikte Başaracağız” sloganıyla çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, Ağustos ayında hem sahada hem de eğitim faaliyetlerinde yoğun mesai gerçekleştirdi.

Ağustos ayı boyunca AFAD merkezine toplam 81 ihbar ulaştı. Ekipler, görevlendirilen 24 araçla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 10 ayrı olaya müdahale etti.

Müdahale edilen olaylar arasında 4 kayıp vakası, 3 boğulma vakası, 2 mahsur kalma olayı ve 1 göçük yer aldı.

Çalışmalar sırasında ekipler tarafından 10 vatandaşa ulaşıldı.

AFAD ekiplerinin çalışmaları yalnızca arama-kurtarma faaliyetleriyle sınırlı kalmadı. Ağustos ayında afetlere hazırlık ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim ve tatbikatlar da gerçekleştirildi.

Bu kapsamda düzenlenen 4 arama-kurtarma eğitimine 85 kişi katılırken, 5 farkındalık eğitiminde bin 545 kişiye ulaşıldı.

Ekipler ayrıca olası afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla 2 ayrı tatbikat gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş AFAD, yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olmasına yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.