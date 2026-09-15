Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yol konforunu artırmak ve vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkânı sunmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor.

Şehir tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımlarından biri olarak hayata geçirilen çalışma kapsamında merkez ve ilçelerde eş zamanlı asfalt uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu Genç Osman Mahallesi’nde son çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ekipler, Genç Osman’daki 30 bin 2’nci sokağı sıcak asfalt ile kaplıyor. Çalışmalarla birlikte bölgedeki yerleşim alanlarına, iş yerlerine ve vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunuluyor. Yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mahallede hem araç trafiğinin daha akıcı hale gelmesi hem de sürüş güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.