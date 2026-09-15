Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde gençlerin eğitimine, kişisel gelişimine ve bilimsel merakına katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda büyük bir ilgi gören Pusula Maraş Bilim Otobüsü, yeni eğitim öğretim döneminde de şehrin dört bir yanındaki öğrencilerle buluşmak için yeniden yollara çıkıyor.

"Yürüyen bilim merkezi" konseptiyle tasarlanan özel otobüs, öğrencileri sınıf ortamının dışına çıkararak bilimi eğlenceli, anlaşılır ve etkileşimli bir deneyime dönüştürüyor. Şehrin farklı noktalarındaki okulları ziyaret edecek olan otobüs; çeşitli bilimsel deneyler, interaktif uygulamalar ve eğitici aktiviteler sayesinde çocukların bilimsel konuları birebir gözlemlemesine imkan tanıyor.

Bilimsel Düşünme Becerileri Gelişiyor

Pusula Maraş Bilim Otobüsü ile amaçlanan temel hedef, öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmesi değil, aynı zamanda bilimin günlük yaşamla olan bağını keşfetmesidir. Gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde öğrenciler;

Gözlem yapma,

Soru sorma ve araştırma,

Sonuç çıkarma gibi temel bilimsel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Farklı yaş gruplarındaki çocukların bilim ve teknoloji alanlarına olan ilgisini artırmayı hedefleyen proje, bölgedeki eğitim süreçlerine de güçlü bir destek sunuyor.

Okulunuz İçin Çevrimiçi Başvuru Yapabilirsiniz

Pusula Maraş Bilim Otobüsü'nün kendi okullarını ziyaret etmesini ve öğrencilerle buluşmasını isteyen öğretmenler ile okul idarecileri, Büyükşehir Belediyesinin dijital sistemleri üzerinden kolayca talepte bulunabiliyor. Okulunuz için randevu ve başvuru işlemlerini https://pusulamaras.kahramanmaras.bel.tr/basvurular/bilim-otobus-talep adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilirsiniz.