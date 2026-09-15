Paydaş Kurumlarla Kapsamlı Ulaşım Zirvesi

Kahramanmaraş'ta şehir içi ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve altyapının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağan Gündem Toplantısı, ilgili tüm kurum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar başkanlık etti. Şehir merkezi ve ilçelerdeki güncel ulaşım ihtiyaçlarının en ince detayına kadar ele alındığı toplantıda, artan araç ve trafik yoğunluğuna karşı uzun vadeli ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kavşak Düzenlemeleri ve Prestij Caddeleri Gündemde

Toplantının en önemli gündem maddelerini kavşak düzenlemeleri, prestij caddeleri ve yol güvenliğini artıracak önlemler oluşturdu. Özellikle şehir içinde yoğun olarak kullanılan güzergahlarda trafik akışını rahatlatması planlanan kavşak çalışmalarının, sürücülere büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik planlamaların karara bağlandığı toplantıda, yolların işlevselliğinin artırılması ve modern ulaşım standartlarının yakalanması hedeflendi.

Ortak Çalışma Anlayışıyla Güvenli Ulaşım

Kurumlar arası eşgüdümün ve ortak çalışma anlayışının önemine dikkat çekilen toplantıda, vatandaşların günlük yaşamdaki ulaşım deneyimini daha güvenli ve konforlu hale getirecek uygulamalar üzerinde duruldu. UKOME toplantısında alınan kararların; Kahramanmaraş’ın genel trafik akışını daha düzenli bir yapıya kavuşturması ve kent sakinlerinin memnuniyetini artırması amaçlanıyor.