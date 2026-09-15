Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde toplumun her kesimine dokunan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla kurulan Kahraman Kadın Akademisi, örnek bir başarı hikayesine imza atıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğiyle hayata geçirilen akademi; kadınların ekonomik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekliyor. Bilgiye erişimi kolaylaştıran bu yapı, kadınların sahip oldukları potansiyeli üretime dönüştürmelerine zemin hazırlıyor.

Çok Yönlü Eğitimlerle Donanımlı Girişimciler

Kahraman Kadın Akademisi, kadınların günlük yaşamdan iş hayatına kadar ihtiyaç duydukları pek çok alanda donanım kazanmasını sağlıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde sunulan programda şu başlıklar öne çıkıyor:

Sağlıklı beslenme ve kadın sağlığı

Kadın hakları ve yasal haklar

E-ticaret ve girişimcilik Kahramanmaraş'ta Okul Kantini Fiyatları ve Kuralları Netleşti: Seri Numaralı Tarife Dönemi Başlıyor! İçeriği Görüntüle

Dijital vatandaşlık ve dijital güvenlik

Finansal okuryazarlık

Stresle başa çıkma yöntemleri ile evsel atıklar ve sürdürülebilirlik

Bu kapsamlı eğitimler sayesinde kadınlar yalnızca kişisel gelişimlerini desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda dijital dünyayı ve e-ticaret imkânlarını işlerini büyütmek için etkin bir şekilde kullanma fırsatı buluyor.

Üretici Kadınlar İçin Online Satış Kolaylığı

Akademinin sunduğu en büyük avantajlardan biri de üretici kadınların emeklerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmesi için sağlanan online satış imkânı. Kendi el emeği ürünlerini üreten kadınlar, platform üzerinden ürünlerini doğrudan satışa sunarak yeni müşterilere ulaşıyor. Bu mekanizma, kadınların üretim süreçlerinin yanı sıra pazarlama ve satış aşamalarında da yalnız olmadığını gösteriyor.

Feride Akpınar’ın 20 Yıllık Hayali Gerçek Oldu

Kahraman Kadın Akademisi’nin sağladığı imkanların en somut örneklerinden biri Onikişubat Fatmalı Mahallesi’nde tarhana üretimi yapan Feride Akpınar oldu. Yaklaşık 20 yıldır tarhanacılıkla uğraşan Akpınar, yıllar önce komşularına tarhana vererek başladığı serüveni bugün kendi tesisini kurarak taçlandırdı.

Bu yıl hayalini kurduğu tesisi hayata geçiren Akpınar, ürettiği geleneksel tarhanaları Kahraman Kadın Akademisi üzerinden satışa sunuyor. Süreçle ilgili duygularını paylaşan Feride Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

"20 yıldır tarhanacılıkla uğraşıyorum. İlk önce komşularıma tarhana yaparak başladım. Tesis kurarak çok büyük bir firma olmak istiyordum, benim hayalimdi bu. Çok emek ettim ve bu sene tesis kurdum. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel de destekleriyle hep yanımızda oldu. Kadın girişimcilere sağladığı desteklerle işlerimizi büyütme imkânı bulduk. Kahraman Kadın Akademisi sayesinde işlerimi daha da büyütmek istiyorum. Bizlere bu imkânları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim."

Kahraman Kadın Akademisi, sağladığı bu tür ilham verici başarı hikayeleriyle Kahramanmaraşlı kadınların üretim gücüne ve ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor.