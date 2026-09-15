Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılına anlamlı ve coşkulu bir programla başladı. Eğitim yılı açılışı kapsamında düzenlenen “Kur’an Ziyafeti ve Tasavvuf Musikî Konseri”, öğrenciler, öğretmenler ve davetlilere unutulmaz bir manevi atmosfer yaşattı.

Programa, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Alpcan Çelik ile Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Mustafa Alphayta katılarak Kur’an-ı Kerim ve ezan tilavetleriyle gönüllere hitap etti.

Kur’an ziyafetinin ardından Mehmet Akif Işık, Mehmet Ali Sarıtürk ve tasavvuf musikî ekibi tarafından gerçekleştirilen konserle program devam etti. İlahi ve tasavvuf musikî eserleriyle öğrenciler ve davetliler, eğitim yılının ilk gününde manevi bir yolculuk yaşadı.

Programda ayrıca KSÜ Öğretim Üyesi Ahmet Görüzoğlu da yer aldı.

“Gönüllere Şifa, Zihinlere Ziya”

Hoca Ahmet Yesevi AİHL tarafından düzenlenen programın sloganı olan “Gönüllere Şifa, Zihinlere Ziya” ifadesi, okulun eğitim anlayışını da ortaya koydu. Akademik başarı ile manevi eğitimi birlikte yürütmeyi hedefleyen okul, öğrencilerini hem çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen hem de değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 10.30’da Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen programla yeni eğitim öğretim yılı dualar ve güzel temenniler eşliğinde başladı.

Okul müdürü İsmail Hakkı Gürdemiz, programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Şekerli Vakfı, ÖNDER Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği ve Ayranpınar başta olmak üzere tüm sponsor ve destekçilere teşekkür etti.

Hoca Ahmet Yesevi AİHL, 2026-2027 eğitim öğretim yılında akademik başarı, hafızlık, İslami ilimler, kültür-sanat ve sosyal etkinliklerle öğrencilerine güçlü bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.