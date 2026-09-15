Kaza, 11 Eylül 2026 Cuma günü Kahramanmaraş-Narlı kara yolu Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Ali Al yönetimindeki otomobil, seyir halindeki sulama tankerine arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Ali Al, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

14 yaşındaki Hacı Ali'den acı haber

Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Hacı Ali Al, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Hacı Ali Al, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hacı Ali Al’ın da hayatını kaybetmesiyle birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.