Kahramanmaraş’ta bir dizi temaslarda bulunan uluslararası heyet, programını iş dünyasının kalbi olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ziyaretiyle sürdürdü. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi (UNIDO-ITPO Tokyo) öncülüğünde kente gelen yaklaşık 30 kişilik Japon heyet, KMTSO ev sahipliğinde yerli firmalarla buluştu.

Gerçekleştirilen ortak program kapsamında, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren firmalar ile Japon iş dünyası temsilcileri arasında B2B (ikili iş görüşmeleri) gerçekleştirildi. Toplantılarda iki ülke arasındaki ekonomik bağların derinleştirilmesi, yeni iş birliklerinin temellerinin atılması ve ihracat olanaklarının çeşitlendirilmesi masaya yatırıldı.

Hedef: Japonya İhracatını Daha Yukarılara Taşımak

Toplantı sırasında paylaşılan verilere göre, Kahramanmaraş’ın Japonya’ya gerçekleştirdiği ihracat halihazırda yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Düzenlenen bu stratejik buluşmanın temel amacının, mevcut ticaret hacmini artırmak ve yerli üreticilerin Japon pazarındaki payını büyületmek olduğu vurgulandı.

Karşılıklı görüşmelerde öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

Yeni Ticari Bağlantılar: Kahramanmaraşlı firmalar ile Japon yatırımcılar arasında doğrudan iş bağlantılarının kurulması.

Teknoloji Transferi: Sanayi ve üretim süreçlerinde ortak teknolojik gelişme ve bilgi paylaşımı fırsatları.

Küresel Pazarlara Açılma: Ortak projeler sayesinde farklı uluslararası pazarlara erişim imkânlarının değerlendirilmesi.

KMTSO'da düzenlenen bu kapsamlı B2B görüşmelerinin, Kahramanmaraş'ın dış ticaretine güçlü bir ivme kazandırması ve Japonya ile olan ekonomik ortaklıkları kalıcı bir boyuta taşıması bekleniyor.