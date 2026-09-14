Kahramanmaraş’ta milyonlarca öğrenci için yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde törenler düzenlendi. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Ziya Gökalp İlkokulu’nda gerçekleştirilen "İlköğretim Haftası" kutlama programı, renkli gösterilere ve büyük bir coşkuya sahne oldu.

Okul bahçesinde düzenlenen programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile çok sayıda protokol üyesi, öğretmen, veli ve öğrenci katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yeni dönemin ilk ders zilini birlikte çalarak Kahramanmaraş’ta 2026-2027 eğitim öğretim sezonunu resmen başlattı.

Başkan Fırat Görgel: "Eğitim Bir Şehrin Geleceğini İnşa Eden En Temel Alandır"

Programda öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek şunları kaydetti: