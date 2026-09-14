Kahramanmaraş’ta milyonlarca öğrenci için yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde törenler düzenlendi. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Ziya Gökalp İlkokulu’nda gerçekleştirilen "İlköğretim Haftası" kutlama programı, renkli gösterilere ve büyük bir coşkuya sahne oldu.
Okul bahçesinde düzenlenen programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile çok sayıda protokol üyesi, öğretmen, veli ve öğrenci katıldı.
Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yeni dönemin ilk ders zilini birlikte çalarak Kahramanmaraş’ta 2026-2027 eğitim öğretim sezonunu resmen başlattı.
Başkan Fırat Görgel: "Eğitim Bir Şehrin Geleceğini İnşa Eden En Temel Alandır"
Programda öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Yeni bir eğitim öğretim yılına; geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın heyecanına ortak olarak başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dulkadiroğlu Ziya Gökalp İlkokulu’nda öğrencilerimizle bir araya gelmek, onların gözlerindeki umudu ve öğrenme isteğini görmek bizlere büyük güç verdi. Eğitim, bir şehrin geleceğini inşa eden en temel alandır. Çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim hayatını destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek; çocuklarımızın daha güvenli, daha nitelikli ve daha güçlü imkânlarla eğitim alabilmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlar getirmesini diliyor; tüm evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum."