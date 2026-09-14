Kahramanmaraş’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde de kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturdu.

Kent genelinde gerçekleştirilen etkinliklerde geleneksel sanatlar, sergiler ve çocuklara yönelik programlar ön plana çıktı. Festival, 7’den 70’e farklı yaş gruplarından katılımcılara hitap eden etkinlikleriyle kentin kültür ve sanat hayatına renk kattı.

Festival kapsamında düzenlenen “Sim Sırma Sanatının İncelikleri” atölyesinde yetişkinler ve çocuklar, Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatlarından sim sırmanın inceliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Atölye çalışması, katılımcılara geleneksel sanatın uygulama aşamalarını deneyimleme imkanı sundu.

Festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında sergiler de yer aldı. “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, geçmişten günümüze uzanan kültürel mirasa ışık tutarken ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkardı.

“Edebiyattan Nakışa” sergisinde ise edebi metinlerden ilham alınarak iplik ve kumaşla görselleştirilen eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Festival kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler de yoğun ilgi gördü. Müzikal oyunlar ve Karaoke Karavan ile çocuklar, festival alanında eğlence dolu anlar yaşadı.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, önümüzdeki günlerde düzenlenecek konser, sergi, söyleşi, atölye ve çeşitli kültürel etkinliklerle devam edecek.