Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde kentin kültürel ve sanatsal hayatına canlılık katmak amacıyla düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, coşkulu etkinliklerle devam ediyor. Festivalin ikinci gününde müzikseverlerin merakla beklediği isimlerden biri olan ünlü sanatçı Alişan, Kahramanmaraşlı hayranlarıyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival alanını dolduran binlerce müziksever, Alişan'ın seslendirdiği en sevilen şarkılara ve dillerden düşmeyen eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Enerjik sahne performansı ve samimi sohbetleriyle geceye renk katan sanatçı, Kahramanmaraşlılara unutulmaz ve eğlence dolu anlar yaşattı.

Festival Çeşitli Etkinliklerle Devam Edecek

Kentin sosyal ve kültürel yaşamına büyük bir hareketlilik getiren Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, sadece konserlerle sınırlı kalmıyor. Festival boyunca kent genelinde;

Ünlü isimlerin katılımıyla söyleşiler,

Görsel sanatların sergilendiği özel sergiler,

Her yaş grubuna hitap eden çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Kentin dört bir yanında coşkuyla süren festival, Kahramanmaraş halkına kültür ve sanat dolu günler yaşatmayı sürdürüyor.