Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevre, atık yönetimi ve afet sonrası yeniden yapılanma ekseninde yürüttüğü çalışmalar, uluslararası arenada ilgi çekmeye ve yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda birtakım görüşmeler gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi (UNIDO-ITPO Tokyo) temsilcileri ile önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar ve Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Beşen, UNIDO-ITPO Tokyo Başkanı Fumio Adachi, UNIDO-ITPO Tokyo Yatırım ve Teknoloji Danışmanı Kosuke Kuroda, UNIDO-ITPO Tokyo Proje Asistanı Ayako Maruyama, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ’nin ilgili birimlerinden idareciler katıldı.

Bilgi ve Tecrübeler Paylaşıldı

Toplantıda; Türkiye ile Japonya arasında özellikle sanayi atıklarının yönetimi, geri dönüşüm uygulamaları ve afetlere hazırlık alanlarında yatırım ile teknoloji ortaklıklarının güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Japon heyet, özel sektörünün geliştirdiği yenilikçi çözümlerin, Türkiye’deki kamu kurumları ve işletmelerle buluşturulması konusunda yetkililere sunum gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Salih Dilik; Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi, Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi ve Karbon Yutak Alanı gibi Büyükşehir Belediyesinin çevreci projeleri hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

“Ülkeler Arası Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Önemli”

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, “Yaşanan depremler sonrası, Türkiye Belediyeler Birliği, Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen ve şehrimizin de pilot il olduğu ‘Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi’ başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bu projenin uygulama aşamasında; afet riski yüksek bölgelerde kentsel dirençliliğin artırılması ile enkaz atıklarının oluşturduğu risklerin bertaraf edilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca, ülkeler ve kurumlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının son derece faydalı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 102. yılını yaşadığımız 2026 yılında; afet yönetimi, altyapı, su arıtma, altyapı izleme, afet atıkları, geri dönüşüm, atık yönetimi, enerji geri kazanımı ve çevre teknolojileri alanlarında ortak projeler yürütme arzusu içerisindeyiz” dedi. Toplantı sonrası UNIDO ITPO Tokyo Ofis Başkanı Fumio Adachi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar’a Teşekkür Belgesi takdim etti.