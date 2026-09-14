Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmak ve sınav süreçlerindeki fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Başkan Fırat Görgel'in vizyonuyla şehre kazandırılan Pusula Maraş Eğitim Merkezi, coşkulu bir açılış programının ardından ilk ders ziliyle birlikte eğitim faaliyetlerine resmen başladı.

Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren merkez; özellikle özel kurs ve dershane ücretlerini karşılamakta zorlanan aileler ile öğrenciler için büyük bir ekonomik rahatlama ve önemli bir eğitim yuvası oldu.

6 Bin Metrekarelik Alanda Bütüncül Eğitim Desteği

Yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip olan Pusula Maraş Eğitim Merkezi, yalnızca LGS ve YKS hazırlık kurslarıyla sınırlı kalmayıp gençlerin kişisel gelişimine katkı sunacak zengin imkânları bir arada barındırıyor:

Sınav Hazırlık Kursları: Alanında uzman eğitmenler eşliğinde 640 saatlik kapsamlı LGS ve YKS hazırlık programı.

Sosyal ve Kişisel Gelişim Alanları: Gençlik atölyeleri, gençlik kulüpleri, konferans ve motivasyon seminerleri.

Çalışma Ortamları: Zenginleştirilmiş kütüphane ve sessiz etüt odaları.

Düzenli Takip: Periyodik deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınav stratejisi kazanması ve zaman yönetimini geliştirmesi sağlanıyor.

Öğrenci ve Velilerden Başkan Fırat Görgel'e Teşekkür

Merkezin sunduğu imkânlar hem öğrencilerden hem de velilerden tam not aldı. Velilerden Ayfer Söyler, artan özel kurs maliyetlerine dikkat çekerek, "Dershanelere güç yetmiyor artık, çok pahalı. Ancak sağ olsun Fırat Görgel Başkanımız böyle bir imkânı bizlere sundu. Pusula Maraş Eğitim Merkezi bizler için bir mucize oldu" diyerek memnuniyetini dile getirdi.