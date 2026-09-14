Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatmak ve ulaşım ağını daha güvenli, konforlu hâle getirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinden ilçelere kadar geniş bir yelpazede yürütülen projelerin en önemlilerinden biri olan doğu-batı yönlü yeni ulaşım koridoru hızla şekilleniyor.

Dr. Sait Bulvarı’ndan başlayarak Kayseri Yolu’na kadar uzanan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki stratejik güzergâhta etaplar hâlinde çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni açılan yaklaşık 1 kilometrelik arterde sıcak asfalt serim mesaisini sürdürüyor. Bu etabın da tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki doğu-batı bağlantısının kritik bir halkası daha hayata geçirilmiş olacak.

Çevre Yoluna Alternatif ve Trafiğe Rahat Bir Nefes

Yeni ulaşım aksı, sürücülere çevre yoluna ulaşımda yepyeni ve konforlu bir alternatif sunacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun azaltılması hedefleniyor:

Trafik Yükü Hafifleyecek: Özellikle yoğun saatlerde tıkanan ana bulvarlar üzerindeki yük azalacak.

Alternatif Rotalar: Alparslan Türkeş Bulvarı ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yaşanan trafik sıkışıklığının yeni aksın devreye girmesiyle önemli ölçüde hafiflemesi bekleniyor. Alişan'dan Kahramanmaraş'ta Unutulmaz Konser: Şarkılara Binlerce Kişi Eşlik Etti İçeriği Görüntüle