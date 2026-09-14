Kahramanmaraş’ta İlköğretim Haftası dolayısıyla yeni eğitim öğretim yılının başlaması kapsamında kutlama programı gerçekleştirildi.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen program, çelenk sunma töreniyle başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu tarafından da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen törende, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kahramanmaraş’ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler yeniden ders başı yaparken, İlköğretim Haftası etkinlikleri de kent genelinde gerçekleştirilecek programlarla devam edecek.