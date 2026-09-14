Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da büyük bir coşkuyla kutlanan 39. Ahilik Haftası programları resmen başladı. Esnaf ve sanatkârların geleneksel değerlerini yaşatmak, dayanışma ve meslek ahlakını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin ilk gününde yoğun bir program gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu ve beraberindeki oda başkanları, ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Protokol Ziyaretleri ve Anlamlı Şehitlik Buluşması

Çelenk sunumunun ardından Ahilik heyeti, şehir protokolüne ve kurumlara yönelik ziyaretlerine hız kesmeden devam etti:

Valilik Ziyareti: Ahmet Kuybu ve oda başkanları, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ’i makamında ziyaret ederek günün anlam ve önemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve hediye takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi Ziyareti: Heyetin bir diğer durağı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel oldu. Esnafın talepleri ve ahilik kültürünün yaşatılması üzerine samimi bir görüşme gerçekleştirildi.

Şehitlik Ziyareti: Ahilik ruhunun ve vefanın bir gereği olarak şehitlik unutulmadı. Başkan Kuybu ve oda başkanları, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dualar etti.

Yılın Ahisi Mustafa Buluntu Oldu

39. Ahilik Haftası kutlamalarının final durağı Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) oldu. KMTSO'da düzenlenen anlamlı buluşmada, ticaret dünyasındaki dürüstlük, çalışma ahlakı ve örnek duruşuyla öne çıkan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, "Yılın Ahisi" seçildi.

Törende, ahilik kültürünün en önemli simgelerinden biri olan Ahilik kaftanı, KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu tarafından Mustafa Buluntu’ya giydirildi. Program boyunca dayanışma, dürüstlük, meslek ahlakı ve kardeşlik gibi ahiliğin temel değerlerine vurgu yapılırken, esnaf teşkilatının güçlü birliğine dikkat çekildi.