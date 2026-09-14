Motosiklet Tutkunları Kahramanmaraş'ta Buluştu

Motosiklet kültürünü ve tutkusunu aynı çatı altında buluşturan Kahramanmaraş Motofest, renkli görüntülere ve büyük bir coşkuya sahne oldu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce motosiklet kullanıcısını ve sporseveri bir araya getiren festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon boyunca birbirinden renkli etkinlikler ve özel gösteriler düzenlendi. Festival alanında motosiklet kullanıcıları en özel araçlarını sergileme fırsatı bulurken, yapılan gösteriler izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Sena Şener İle Unutulmaz Final Gecesi

Motosiklet heyecanının müzik ve eğlenceyle buluştuğu festivalin final gecesinde müzik ziyafeti yaşandı. Festivalin kapanış konserinde sahneye çıkan sevilen sanatçı Sena Şener, dillerden düşmeyen şarkılarını Kahramanmaraşlı müzikseverler için seslendirdi.

Güçlü sahne performansı ve kendine has yorumuyla geceye damga vuran Şener'e, festival alanını dolduran binlerce kişi şarkıları boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Renkli etkinliklerin, heyecan dolu gösterilerin ve muhteşem konserlerin yer aldığı Kahramanmaraş Motofest, unutulmaz anlarla tamamlandı.