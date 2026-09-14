Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve trafik uygulamalarının haftalık bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 28 bin 33 şahsın sorgusu yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 74 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı. Çalışmalarda 6 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 5 kesici/delici alet, 9 tabanca fişeği ve 19 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haftalık süreçte 40 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 46 şahıs yakalanırken, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aramalarda 4 bin 362 adet sentetik ecza hapı, 131,67 gram ham bonzai, 13,18 gram bonzai, 12,80 gram metamfetamin, 7,66 gram esrar, 1 kök hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 310 paket dolu makaron, 4 adet cep telefonu ve 3 kilogram tütün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 70 araç kontrol edildi, 1.065 şahsın sorgusu gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 6 şahıs GÖKSEM'e teslim edildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde 27 bin 469 araç, 2 bin 318 motosiklet, 4 bin 326 alkol denetimi ve 2 okul servisi kontrol edildi. Denetimlerde 264 belgesiz araç kullanımı, 54 yüksek sesle müzik yayını ve 27 abartı egzoz kullanımı tespit edildi. Toplamda 3 bin 631 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 180 araç trafikten men edildi.