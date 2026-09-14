Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğine aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinden ilçelere kadar geniş bir yelpazede sürdürülen yol yenileme çalışmaları kapsamında, 14 – 20 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak haftalık asfalt programı netleşti.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sahada yoğun mesai harcayacağı yeni haftada; Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu ve Elbistan olmak üzere 5 farklı ilçede toplam 17 farklı noktada sıcak asfalt serimi yapılacak.

İlçe İlçe Asfalt Programı ve Çalışma Yapılacak Noktalar

Büyükşehir Belediyesi'nin yeni haftada koordine edeceği kapsamlı asfalt programının detayları şu şekilde sıralandı:

Dulkadiroğlu İlçesi: Yoğunlaşan çalışmalar kapsamında Yahya Kemal Mahallesi’nde yer alan 72072, 72128, 72130, 72141, 72145, 72149, 72126, 72124, 72157 ve 72132 numaralı sokaklar sıcak asfaltla kaplanacak. Ayrıca Şeyh Şamil Mahallesi Alpaslan Caddesi de yenilenerek mahalle içi ulaşım standardı yükseltilecek.