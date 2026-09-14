Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş’ı sporun merkezi haline getirmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yepyeni bir organizasyona imza atıyor. Gençlerin sosyal hayatlarını zenginleştirmek, takım ruhunu aşılamak ve basketbol sevgisini artırmak amacıyla 19 – 20 Eylül 2026 tarihlerinde 15 Temmuz Spor Vadisi’nde 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası gerçekleştirilecek.

Şehrin yeni spor üssü olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Spor Vadisi'nde düzenlenecek etkinlik, U12, U14 ve U16 kategorilerinde yapılacak. Her gün saat 17.00’da başlayacak karşılaşmalarda genç sporcular sahada yeteneklerini sergileyerek şampiyonluk için ter dökecek.

Dereceye Giren Takımlara Para Ödülü

Gençlerin rekabet ederken eğleneceği ve spor dolu bir hafta sonu geçireceği turnuvada her yaş kategorisi için ödüller de sahiplerini bulacak. Yapılan açıklamaya göre turnuva sonunda:

Birinci olan takımlara: 5 bin TL,

İkinci olan takımlara: 3 bin TL, Kahramanmaraş'ta 5 İlçede 17 Farklı Noktada Yol Yenileme Çalışması Başladı! İçeriği Görüntüle

Üçüncü olan takımlara: 2 bin TL para ödülü takdim edilecek.

Başvurular 17 Eylül'e Kadar Devam Edecek

10 – 15 yaş aralığındaki tüm gençlerin davetli olduğu heyecan dolu turnuvaya katılmak isteyen takımlar, başvurularını 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 17.00’a kadar çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak isteyen sporcular, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Adresi üzerinden başvuru formuna ulaşabilecek.